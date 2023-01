Este 31 de diciembre, Nicola Porcella publicó un mensaje para despedir el año 2022. El chico reality aseguró que fue uno de los mejores años de su vida, ya que antes vivió momentos muy difíciles con su salida de la televisión peruana.

“Me despido de este gran año con esta foto. ¿Por qué esta foto? Porque representa el esfuerzo que uno hace por triunfar y salir adelante. Casi 40 grados de calor, sin dormir, sin comer bien y muchas cosas en contra que podrían hacer desistir, pero con la familia en la cabeza y corazón no me podía rendir. Esto es algo parecido a mis últimos años”, escribió Nicola Porcella.

Según el modelo, su madre le aseguró que lo que le pasó este año no fue suerte, sino perseverancia: “Hace poco le dije a mi mamá que todos decían que yo tenía mucha suerte en la vida y ella me respondió algo que nunca me percaté, me dijo ”Nicola eso no es suerte, es perseverancia porque a pesar de todo y con las probabilidades en contra siempre te levantaste y buscaste salir adelante””.

En ese sentido, Nicola Porcella recordó que pasó por momentos muy difíciles en años anteriores: “Y es cierto, 2019 fue un año muy difícil, los años siguientes no fueron tan distintos. Casi 2 años en los que tuve que empezar de 0 en otro país al cual amo. Hoy agradezco todo, en 2 años conseguí lo que siempre busqué; no depender de un sueldo de televisión y alejar a todos los que en un momento decían ser amigos pero cuando estuve mal nunca hicieron nada”.

“El 2022 lo cierro como uno de los mejores años de mi vida. Llegué al mejor reality de Mexico y en el mejor canal Televisa. Grabé escenas para un novela en Televisa también. Ingresé a la mejor radio del Perú. Volví a trabajar con muchas marcas. Conocí gente que se ganaron mi respeto, admiración y corazón por toda la vida. Cerré proyectos muy grandes para el 2023 y lo mejor de todo que pude volver a darles la vida que mi familia se merecen”, acotó.

“Como me dijo mi mamá no fue suerte como todos dicen, fue levantarse a pesar de la depresión y luchar cada día por demostrar quien soy en realidad. Gracias 2022 y agárrate 2023 que este Vikingo va por mucho mas”, concluyó.

