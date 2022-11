Nicola Porcella hizo una fuerte confesión hace un par de días que dejó impactados a sus miles de fans. El chico reality reveló que intentó quitarse la vida luego del cargamontón que recibió al ser acusado de maltratar a su expareja Angie Arizaga.

Como se recuerda, en el 2013 fue Magaly Medina difundió un audio donde la modelo pedía ayuda por agresiones físicas y verbales que recibía de Porcella. Posteriormente, en el 2019 ‘Magaly TV La Firme’ mostró unb vídeo, donde el excompetidor de ‘EEG’ le gritaba a la popular ‘Negrita’ en una discoteca.

“Me acusaron de muchas cosas que no fueron verdad. La prensa se ensañó conmigo, todos los días cámaras en mi casa. Me acusaron de maltrato, cuando nunca fue así y nunca se probó, el problema fue que nunca me defendí” , dijo recientemente en el programa “Reto 4 Elementos”, emitido por Televisa.

También mostró el tatuaje que se hizo en el antebrazo: un punto y coma. “ (Este tatuaje) significa que ‘venciste un suicidio’ y yo lo vencí. No quería seguir, me rendí. Perdí todo lo que yo le di a mi familia, ver a mi mamá volver a trabajar. Se sentaron a hablar conmigo y me dijeron ‘si tú te vas, con quién se queda tu hijo’” , se le escucha a Nicola al recordar que fue despedido de América Televisión cuando se desató el escándalo.

“Tomé una decisión errónea”

Nicola Porcella, en su cuenta de Instagram, dio más detalles de los difíciles momentos que pasó hace algunos años, cuando intentó acabar con su vida. En ese sentido, negó ser un maltratador.

“Lo único que les pudo decir es que hubo un momento en el que me rendí después de tanta acusación falsa, de quedarme sin trabajo, sin muchos amigos y sin motivación para seguir. Tomé una decisión errónea pensando que era lo mejor y lo que iba a darme paz a mi y a mi familia. Hoy puedo decirles que sobreviví y que nunca nada está perdido, que puedes sentir que el mundo está tu contra y no entiendes porque, pero siempre hay una salida y alguien ahí para ayudarte”.

