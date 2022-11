Nicola Porcella reveló que se quedará a vivir en Perú por lo próximos años, pese a que - según dice - le estaba yendo muy bien en México. Indicó que su decisión se debe a que prefiere compartir más con su hijo Adriano, quien está próximo a cumplir 11 años de edad.

Por ello, el capitán histórico de las ‘Cobras’ aseguró que rechazó un millonario proyecto en el país azteca. “Si supieran el proyecto al que he dicho que no, le acabo de decir a un proyecto que no y por la cantidad de dinero que rechacé, dirían ‘Nicola, está loco’... pero hay cosas más importantes ahora para mí” , dijo en declaraciones a América Espectáculos.

Nicola sostuvo que le va muy bien en México, aunque “la gente cree que no”.

Qué dijo Nicola Porcella sobre su hijo Adriano

“Mis planes estaban en quedarme en México, pero mi hijo ya tiene casi 11 años y yo hace 3 años que no vivo acá, entonces los niños comienzan a alejarse un poquito y para mi era muy importante comenzar a compartir con él. De repente hay que sacrificar algunas cosas, pero por los hijos uno tiene que hacer sacrificios ”, agregó el exnovio de Angie Arizaga.

Finalmente, Nicola Porcella sostuvo que tras dos años “complicados”, este 2022 lo ha beneficiado: “Ha sido mi año, tengo muchas marcas encima, estoy yendo por otro lado que es lo que busqué hace tiempo”

Como se sabe, Porcella tiene un nuevo programa de Radio Karibeña, llamado “Habla kausa”, que inició este miércoles 2 de noviembre de 2.00 p. m. a 5.00 p.m

