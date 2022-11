Este 10 de noviembre de 2022, el programa Amor y fuego difundió las declaraciones que Alondra García Miró hizo luego que se reveló que Paolo Guerrero habría tenido un accidente vehicular con la dominicana Nicole Pérez en el mes de febrero en Miami, cuando aún tenía un romance con la ‘ojiverde’.

“No sé si tú sabías del accidente que tuvo Paolo en febrero por Miami”, le consultó una reportera a Alondra García Miró. “No, no voy a hablar del tema, en verdad, yo sé, yo entiendo, entiendo tu trabajo, yo siempre les digo eso, que entiendo perfectamente, pero nada, no quiero hablar del tema y ya, no viene al caso, creo”, respondió la ‘ojiverde’.

“Pero estoy bien, estoy bien estoy contenta, tranquila y nada, gracias en verdad por siempre estar y por el respeto que tienen conmigo”, acotó Alondra García Miró. “¿Conoces a Nicole?”, le preguntó la reportera. “Eh, no, no conozco a nadie, así que bueno, me voy”, fue la reacción de la modelo.

Otro reportero del mismo programa le hizo otra entrevista, aunque esta vez comenzó preguntándole por el video donde sale con doña Peta: “Salió en Amor y fuego unas inmágenes tuyas bailando en una fiesta y atrás estaba doña Peta ¿tú querías aclarar eso?”.

“Ah... sí porque era un video antiguo y no quería como que se malinterpreten las cosas ¿no?”, respondió Alondra. “Sí... en marzo, abril, por ahí, fue a principios de año”, añadió. “Claro ¿pero ya no estabas con Paolo?”, insistió el reportero.

“Ya sabía por donde iba la pregunta, no voy a responder, ya les he dicho que no voy a hablar del tema y que espero que me entiendan porque ya no quiero que esto, seguir hablando de lo mismo es un poco incómodo, o sea, no incómodo, pero me entiendes”, dijo Alondra García Miró.

La expresión de Alondra cambió cuando le preguntaron por Nicole Pérez: “No tengo nada que hablar del tema, de verdad”. “Pero tienen amigas en común”, dijo el reportero. “No, no la conozco y no tengo nada que hablar del tema, no tengo nada que ver ahí yo en el asunto”, expresó Alondra.

Fuente: Willax Televisión

