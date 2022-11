La influencer Alondra García Miró reveló que ya tiene nuevo hogar y prometió a sus seguidores mostrar todos los detalles cuando la casa esté lista. Como se recuerda, hace algunas semanas se conoció que la ‘ojiverde’ estaba buscando un departamento después de terminar su relación con Paolo Guerrero.

“Home sweet home (hogar, dulce hogar)”, escribió Alondra García Miró en Instagram Stories, después de llegar de un largo viaje. “Llegué finalmente a mi casita, ha sido una locura, casi pierdo el vuelo, felizmente logré pasar, todo bien con las maletas, con mi carry on, no saben cómo me ha servido en este viaje, qué rico estar acá”, dijo la ‘ojiverde’.

En ese sentido, Alondra García Miró aprovechó para contar que está instalando algunas cosas en su nueva casa, pero pronto mostrará el resultado a sus seguidores: “Hablando de casita. Estoy esperando que terminen de instalar algunas cosas, pero apenas listo les enseño todo! Esta semana se viene una semana llena de cosas, tipo de brunch, de eventos, tengo una comida el jueves, se viene el lanzamiento de la nueva colección de shop”.

La influencer también se mostró emocionada con el detalle que recibió de parte de una amiga: “Para tu nuevo hogar, con todo mi amor... Ferni”, se lee en la tarjeta que le enviaron junto a una orquídea.

“Llegar a mi casa y ver esta belleza. Gracias Ferni! Te quiero con todo mi corazón!”, respondió Alondra García Miró a su amiga.

Poco después, la ‘ojiverde’ contó que estaban instalando el espejo para su nuevo hogar: “Ha venido a medir el espejo que va a ir en esta pared, estamos calculando. Amiga, gracias por la ayuda”.

Como se recuerda, en el mes de julio, el expanelista de “En boca de todos”, Javier Rojo, informó que Alondra estaba buscando un departamento después de retirarse del que compartía con Guerrero en Barranco: “Ellos (Alondra y Paolo) ya no están, no van a volver. Sé que Alondra está buscando un departamento en Miraflores de 80 a 100 m2, con cochera, cerca a Miraflores, cerca al Malecón”.

Foto: Instagram @alondragarciamiro

Fuente: Instagram @alondragarciamiro

