Fuertes declaraciones. Alondra García Miró sorprendió a propios y extraños al romper su silencio y hablar por primera vez sobre el término de su relación con Paolo Guerrero. Y es que la modelo señaló que se encuentra bastante enfocada en sus proyectos laborales y que románticamente “se encuentra bastante tranquila”.

“Estoy super bién, contenta, trabajando un montón. Bastante enfocada en mi trabajo y tranquila. Viajando también. Creo que ahorita estoy pasando una bonita etapa de mi vida en general, me está saliendo mucho trabajo. Tengo salud, a mi familia bien, qué mas puedo pedir”, comenzó diciendo.

Frente a ello, los reporteros no pudieron evitar preguntarle sobre la nueva relación del ‘Depredador’ con Ana Paula Consorte, sin embargo, la popular ‘ojiverde’ no quiso entrar en mayores detalles.

Por otra parte, un detalle que llamó bastante la atención, fue que Alondra señaló que ahora ya podría realizar escenas de besos en sus proyectos de actuación, confirmando los rumores de que Paolo Guerrero se ponía celoso y le prohibía realizar dichas acciones.

“¿Ahora ya no tendrás problemas de hacer escenas de beso?”, le consultó el reportero. ““ Y a no, ningún problema. No voy a hablar del tema, no viene al caso, pero estoy muy bien y eso importa”, respondió a Trome.

