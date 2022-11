Este 10 de noviembre, después del escándalo que Giuliana Rengifo ha protagonizado por presuntamente dejar un sostén en la casa del novio de la cantante Arantxa Mori, el periodista Samuel Suárez señaló que es muy raro que la participante de “El gran show” no haya aclarado nada pese a que esta noticia la deja mal parada.

“Normalmente cuando ella se pica o cuando algo no es cierto o no sé, se pone a publicar en sus redes (...) esta vez se quedó calladita, esta vez se mordió la lengua. ¿Qué tanto de cierto hay en la historia de esta chica, Arantxa, y el escándalo, lo que pasó aquí entre ellas, qué tanto que hasta el día de hoy Giuliana no se pronuncia como normalmente se pronunciaría cuando alguien le pica, porque hay que ser sinceros, Giuliana Rengifo es bien picona y cuando algo no es cierto, salta en 2 segundos, es más, antes de que salga una nota ya está saltando, esta vez no?”, preguntó.

“¿Es cierto que Giuliana grabó ese video y subió en la habitación de la pareja de Arantxa? ¿Por qué hace eso? Y mira en cuántos escándalos está involucrada y le están sacando así, Giulianita, el perfil que te están haciendo en redes...”, comentó ‘Samu’.

Según el periodista, Giuliana Rengifo estaría guardando parte de sus declaraciones para el sábado, pero aún así es raro que no se pronuncie: “El sábado de todas algo van a tener que hacer con el tema, va a tener que darles comida mediática, dar su versión de los hechos y si no tiene unos buenos argumentos... Giuliana, ojo con todo este tema (...) hay una acusación bastante seria con pruebas, con imágenes, tienes que decir que no grabaste el video en la habitación del chico y por qué si es un chico prometido, hay muchas cosas que hasta el momento podrías defenderte perfectamente y no lo estás haciendo. Cuando alguien tiene la verdad por delante, sale corriendo a defenderse y no, estás quedando mal, y al final como dicen, pueden decir, ahora esos patrones de conducta”.

“En otras circunstancias ya la otra hubiera mandado cartas notariales, hubiera hecho todo el escándalo en redes, hubiera soltado sus indirectas diciendo 10 mil cosas, hasta ahorita no dice nada, entonces, qué está pasando aquí, Giuliana Rengifo, por qué no estás saltando como fierita como en otras oportunidades. No, yo no creo que sea simplemente porque la están guardando para el sábado, no, ella hubiera soltado una cosita y después desarrolla el sábado, pero bueno, tendrá una muy buena explicación del tema. ¿Qué hace en la habitación de otra persona? ¿Qué hace una prenda supuestamente de ella, porque no sabemos si es de ella todavía, ahí? No sé, ese tema de Arantxa se está desarrollando y lo único que sé es que no está quedando muy bien que digamos detrás de todo esto Giuliana”, comentó.

Samu sobre Giuliana Rengifo - diario Ojo

Fuente: Instarandula

