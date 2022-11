La cantante Marisol realizó una presentación en Huacho y aprovechó para mandar un tremendo dardo que sería para Giuliana Rengifo, con quien se ha enfrentado en varias ocasiones.

“Hoy a las 2 am llegó Marisol a Huacho por su aniversario, siempre aclarando que no es una ‘runruna’”, se lee en el video publicado por Instarandula este 10 de noviembre de 2022.

En el video se escucha a Marisol lanzando varias indirectas: “Hablar es fácil, estar en los zapatos de uno es la cosa, así que yo no tengo nada que envidiar a nadie”.

“Gracias a Dios lo que he logrado, lo he logrado con mi esfuerzo, con sacrificio, no he tenido que quitarle nada a nadie ni regalarme a nadie, yo no soy una ‘runruna’”, dijo Marisol durante el evento.

Como se conoce, recientemente Giuliana Rengifo ha protagonizado un nuevo escándalo luego que Arantxa Mori, cantante de ‘Vanesa y las Tremendas’, aseguró que Giuliana dejó un sostén en la casa de su novio.

