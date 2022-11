Arantxa Mori arremetió nuevamente contra Giuliana Rengifo , a quien la acusó de meterse en su relación de 6 años con el empresario y aspirante a candidato político Eduardo Rimachi.

“Hemos visto que él tiene una situación económica acomodada. Sé que hay mujeres que les encanta ver a los hombres como trofeo, pero pienso acá que ella tiene solo un interés económico?” , le preguntó Kurt Villavicencio, ‘Metiche’, en el programa “D’ Mañana”.

La cantante de la agrupación “Vanessa y las tremendas” fue contundente en su respuesta: “Por supuesto, ella tiene solo un interés económico”.

De otro lado, la cantante dijo que su expareja le siguió buscando desde que se desató el escándalo, cuando acudió a contar su verdad en ‘Magaly TV La Firme’.

“El único culpable en todo esto es él porque el que me debía respeto como pareja es él (...) En todo este tiempo me he quedado callada todas las cosas que ella hacía en contra de mí. La engañada he sido yo y ella lo sabía” , contó a Panamericana TV.

TE PUEDE INTERESAR