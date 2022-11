Giuliana Rengifo guarda silencio sobre las recientes declaraciones de Arantxa Mori , de la agrupación “Vanessa y las tremendas”, quien la acusó de meterse en su relación de 6 años con el empresario Eduardo Rimachi.

En ‘Magaly TV La Firme’, Arantxa contó que la cumbiambera hizo un video en la habitación del empresario, dando a entender que pasó la noche con él. Incluso halló una prenda íntima en el cuarto de Eduardo : “Yo llego y encuentro un sostén en el cuarto de él. Estoy segura que era de ella. Él me dijo que utilizaban el cuarto de visitas, pero qué hacía el brasier de ella en el cuarto de él”.

Ante tanto escándalo, el programa ‘Amor y Fuego’ fue en búsqueda de Giuliana Rengifo. “ ¿Queríamos saber si es cierto que te metiste en la relación de Arantxa?” , le preguntó la reportera.

Ante el silencio de la exAgua Bella, la periodista le sacó el brasier que perdió en la casa del empresario y que habría sido entregado por Arantxa.

“Acá tenemos algo para ti, creo que lo olvidaste ”, le dijeron a Giuliana y ella quedó en shock. El informe completo se verá este jueves 10 de noviembre en ‘Amor y Fuego’.

Arantxa Mori tilda de ‘amante’ a Giuliana Rengifo

Arantxa Mori se burló de Giuliana Rengifo al considerar que, pese a que logró destruir su romance, está segura que su expareja Eduardo Rimachi no va a oficializar una relación con ella.

“Yo que he sido la pareja y ella la amante, jamás le he ido a hacer un escándalo, jamás le he ido a insultar ni a querer denigrarla como mujer, y ella sabiendo como han pasado las cosas, ¿toda fresca queriendo reclamarme?... pero nosotros nos quedamos ahí y ella se fue a llorar a una esquina”, contó.

