Este 8 de noviembre de 2022, Arantxa Mori, cantante de ‘Vanesa y las Tremendas’, reveló que Giuliana Rengifo habría mandado múltiples indirectas para que ella se entere que presuntamente tenía un romance con su novio, Eduardo Rimanchi, abogado y excandidato para la alcaldía de Santa Anita.

Tras mostrar la foto de un sostén que supuestamente Giuliana Rengifo habría dejado en el cuarto de Eduardo Rimanchi, Arantxa Mori mostró todos los TikTok e Instagram Stories que Giuliana habría publicado en contra de ella, incluido un video en la habitación de su novio.

Esto ocurrió porque, tras retomar su relación en el mes de octubre, Arantxa Mori y Eduardo Rimanchi fueron juntos a un bar de Santa Anita, justo cuando Giuliana Rengifo había sido contratada para cantar. En el lugar, la manager de Giuliana hizo un escándalo para que saquen a Arantxa e incluso se refirió al romance del abogado con la participante de “El gran show”.

“Ella sube y me parece que ellas me ven y que la que se queda es la manager, a él lo veía intranquilo (...) le tronó los dedos así y le dijo ‘ahorita, con seguridad porque tú me conoces y sabes de lo que soy capaz’, y ella gritaba desesperada ‘que la saque, que la saque’ y le reclamaba algo de mis TikToks, y le decía ‘piensa Eduardo, ¿vas a cambiar la basura por lo mejor? La basura aparentemente era yo y lo mejor era Giuliana”, contó Arantxa.

Tras este incidente, Giuliana Rengifo publicó el video en el cuarto del novio de Arantxa Mori: “Pone en sus redes un video de ella en el cuarto de él, como si estuviera despertando, ese es un video antiguo, del tiempo en el que él y yo estábamos, evidentemente, ella prácticamente con eso como queriendo dar a entender que ha pasado la noche con él. Él me dijo de que era un video antiguo, por más que es antiguo, es cuando estábamos, le digo”.

Según Arantxa, la relación terminó definitivamente después de este video: “Yo veía que en la madrugada ella llamaba, llamaba o escribía y él cortaba. Yo digo qué raro, yo le digo oye, me molesta tu amistad con esa chica, te estoy diciendo, ya hemos terminado por ella y nuevamente es lo mismo”.

“Es una mujer mala, manipuladora, calculadora, astuta, no tiene reparo en pasar por quien sea para conseguir lo que ella quiere”, afirmó la cantante.

Fuente: ATV

