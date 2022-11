Arantxa Mori, cantante de ‘Vanesa y las Tremendas’, reveló la pesadilla que vivió durante los últimos meses por la presunta infidelidad de su novio, Eduardo Rimanchi, abogado y excandidato para la alcaldía de Santa Anita, con la cantante Giuliana Rengifo.

En diálogo con el programa Magaly TV La firme, la cantante reveló que tenía 6 años de relación con Eduardo cuando este conoció a Giuliana Rengifo, amistad que desde un inicio le pareció incorrecta: “A ella la conoce creo que como hace un año, ya casi un año, fue lo que él me dijo, por ella comenzamos a tener problemas. En enero más o menos yo me entero de la amistad que ellos tenían, amistad que yo no aprobaba, ella siempre tenía gestos o cosas, intenciones que yo veía que no eran de una amiga, no me parecía correcto que una amiga vaya a quedarse a tomar hasta largas horas de la noche”.

Según Arantxa, Giuliana Rengifo publicaba videos para demostrar que estaba en la casa de su novio: “Yo veo estados donde ella está cantando a la cámara, yo sé que ella lo hizo adrede, yo sé por allegados a ella los comentarios que ella hacía: que ella decía que le gustaba y que me lo iba a quitar, luego él me hizo una videollamada y yo le dije, o sea, como cualquier pareja: quiero que la saques porque no confío en ella”.

Sin embargo, lo peor fue cuando Arantxa Mori encontró una prenda íntima en el cuarto de Eduardo: “Yo llego y encuentro un sostén en el cuarto de él. (Él dijo) que no sabía. Estoy segura que era de ella. Él me dijo que utilizaban el cuarto de visitas, pero qué hacía el brasier de ella en el cuarto de él”.

“Lo único que quería es saber la verdad, porque si él estaba con ella, dar un paso al costado y dejarlo”, dijo la cantante de ‘Vanessa y las Tremendas’.

La artista explicó que terminó su relación con Eduardo en julio, pero volvieron en octubre; sin embargo, poco después Giuliana Rengifo publicó un video con su novio y tanto ella como su manager reclamaron a Eduardo cuando lo vieron llegar junto a Arantxa a un local en Santa Anita.

“Yo veía que en la madrugada ella llamaba, llamaba o escribía y él cortaba”, contó Arantxa, quien está segura que Giuliana Rengifo publicó los videos para que ella deje a Eduardo Rimanchi: “Es una mujer mala, manipuladora, calculadora, astuta, no tiene reparo en pasar por quien sea para conseguir lo que ella quiere”.

Fuente: ATV

