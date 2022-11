Las imágenes de Deyvis Orosco saliendo de un sauna que ofrece masajes tántricos “con final feliz” son contundentes. El programa ‘Magaly TV La Firme’ ampayó al ‘Bomboncito de la cumbia’ visitando este establecimiento de San Isidro, donde permaneció por más de 11 horas, desde el viernes en la tarde hasta la madrugada del sábado 5 de noviembre.

Magaly Medina aprovechó para cuestionar al cumbiambero por ser tan “aficionado” a los saunas.

“No sabíamos que Deyvis Orosco era tan aficionado a los saunas. A nosotros nos dio curiosidad y decidimos investigar qué tan atractivo es este sauna para que alguien como Deyvis pase horas y horas allí”, comentó la ‘Urraca’.

La presentadora de ATV también se burló sobre el “final feliz” que ofrece dicho lugar a sus clientes, es decir, servicios de índole sexual: “¿A qué se refiere con ‘final feliz’? sales riéndote, te cuentan chiste. No nos hagamos tontos, todos saben lo que significa masajes con final feliz”.

Magaly le manda mensaje a Cassandra Sánchez de Lamadrid

De otro lado, Magaly Medina puso en duda la lealtad del hijo del recordado Johnny Orosco y se preguntó si Cassandra Sánchez de Lamadrid habrá estado enterada de las visitas de su novia a este sauna.

“Me parecería sospechoso si alguien cercano a mi, una pareja, va a un lugar donde sabes que hay masajes con ‘final feliz’. A mi no se me cocina... ¿la esposa sabrá, Cassandra? Porque, ¿Qué haces hasta esa horas, entras en la tarde y te quedas en la madrugada como si no tuvieras casa, una familia? Porque uno lo que más quiere cuando tiene una pareja a la que ama y está comprometido es pasar esos pequeños momentos para estar con las personas que amamos, esa es mi manera de pensar. Pero hay personas que prefieren estar mientras más alejados, mejor”, comentó.

La ‘Urraca’ también se burló de una publicación de Deyvis Orosco donde afirma que su prioridad es pasar tiempo con su familia:

“Lo que realmente valen son los hechos, la palabrería no vale para nada, no sirve si no están acompañados de hechos rotundos”.

Deyvis Orosco estuvo en sauna

TE PUEDE INTERESAR