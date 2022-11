La cantante Lucía de la Cruz quiso sacar cara por John Kelvin y se presentó este 7 de noviembre en el programa ‘Magaly T La Firme’. La criolla reveló ante Magaly Medina lo que le contó el cumbiambero en la tarde de 5 de julio del 2021, cuando golpeó salvajemente a Dalia Durán.

“Voy a contar lo que John me contó a mí esa tarde”, comenzó diciendo Lucía de la Cruz.

“Me dijo que estaba tomando con unos amigos y esa noche se quedo en esa casa. Luego se ha levantando en la madrugada y se fue a su casa (con Dalia) y parece que la señora también había estado tomando. Dice que ella le habló de un futbolista”, detalló la cantante.

Según Lucía de la Cruz, le recomendó a John Kelvin a decir públicamente por qué le pegó a Dalia Durán:

“Él me dijo ‘mamá, yo no quiero hablar porque soy hombre y ella es la madre de mis hijos y prefiero guárdamelo’ Yo le dije ‘pero tienes que hablar pues, porque si te vas a quedar mudo, el mundo no va a saber qué paso y por qué la dejaste así'”

Estas palabras indignaron a Magaly Medina, quien le increpó por intentar justificar las agresiones del cumbiambero.

“Me estás diciendo que porque ella le dijo que tuvo un romance con un futbolista, le dejó la cara así y la masacró, que lindo... Los maltratadores nos hacen creer a las mujeres que nos merecemos los golpes, que nos violen. Lucía, tú como mujer debes entender que estamos en una lucha por años”, respondió la ‘Urraca’.