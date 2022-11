Fuertes declaraciones. Lucía de la Cruz salió al frente para defenderse luego de ser fuertemente criticada por haber celebrado la excarcelación de John Kelvin, quien estuvo preso por agredir física y psicológicamente a Dalia Durán.

“Nadie sabe lo de nadie. Él es un ser humano. Yo tengo hijos e hijas, pero aquí los terceros sobramos. Fui a verlo porque lo conozco hace más de 20 años, pero no soy quién para criticarlo y tampoco a la señora que se dejó pegar”, comenzó diciendo.

En ese sentido, la cantante criolla cuestionó a la modelo cubana por no haberse separado “a tiempo” del cumbiambero, si es que ya recibía maltratos por parte de él.

“Cuando una persona te toca, un hombre cuando te pega, es importante separarte y no esperar tantos años y seguir teniendo hijos para continuar con esa persona que te maltrata, a no ser que seas sádica. No he visto el programa de Magaly, pero la respeto por defender a una mujer”, agregó para Trome.

Por último, Lucía de la Cruz reafirmó que John Kelvin siempre será su amigo, pese a que no está de acuerdo con la violencia que ejerció contra la madre de sus hijos. “Es mi compañero artista, mi amigo, pero no estoy de acuerdo con nadie que le ponga la mano a otro. Él desea trabajar y tiene que hacerlo por sus hijos”, finalizó diciendo.

