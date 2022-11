No se calló nada. Leysi Suárez se mostró bastante incómoda e indignada al ser sentenciada en la última gala de “El Gran Show” junto a Gabriela Herrera. Y es que la bailarina señaló que su performance estuvo mucho mejor elaborado que el de Giuliana Rengifo, quien obtuvo un alto puntaje por parte del jurado.

Recordemos que la exvedette interpretó el personaje de ‘Morticia’ de la recordada película “Los Locos Addams”, además, bailó un tipo de tango junto a su pareja de baile.

“¿Como a Giuliana le van a poner 10 con ese festejo que ha hecho? Mi performance estuvo mucho mejor con actuación y baile, y no lo digo yo, lo dice toda la gente”, comenzó diciendo Leysi.

En ese sentido, Suárez le increpó al jurado por haberle puesto un tan alto puntaje a la cumbiambera, a quien minimizó su trabajo en la pista y hasta comparó con el desempeño de una niña de tres años.

“Ese festejo no era para 10. Tuvo menor desempeño en la pista y más puntaje por parte del jurado, no me parece. Estoy bastante molesta (...) Ni yo cuando tenía 3 años bailaba como ella”, finalizó diciendo.

