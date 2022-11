Susy Díaz se encuentra en un dilema tras revelar que su médico de cabecera le ha advertido que podría tener problemas en su salud si continúa trabajando sin descanso. Según contó, la carga laboral que tiene le ha generado mucho estrés; sin embargo, descartó que haya pensado en el retiro.

En una reciente entrevista con el diario Trome, Susy Díaz agradeció que las marcas sigan apostando por ella y el trabajo no le falte, pero contó que su doctor le pidió que se mida al momento de aceptar algunos contratos.

“Estoy trabajando a full, gracias a Dios que el trabajo no me falta, pero mi doctor me ha dicho que aprenda a decir que no para algunos contratos porque cuando una persona tiene mucho estrés... llegan las enfermedades”, contó Susy Díaz.

“Hoy (ayer) me han puesto una inyección porque no puedo dormir, tengo mucho trabajo, estoy con vitaminas y me puede dar un derrame cerebral. Ya tengo 59 años de edad y ya no puedo estar con esos trotes... Debo velar por mi salud, el médico me ha dicho que elija plata o vida larga, pero yo quiero seguir viviendo aún”, añadió al citado medio.

Al ser consultada por un eventual retiro de los escenarios y de la vida pública, Susy Díaz fue tajante al aseverar que no ha contemplado dicha opción. “No, pero he decidido no aceptar todos los contratos que me lleguen, sino solo algunas propuestas”, señaló.

