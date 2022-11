Un incómodo momento se vivió en la última edición de “El Gran Show”, cuando Leysi Suárez encaró EN VIVO a Melissa Paredes por haber interrumpido su ensayo en La Academia, motivo por el que la tildó de “conflictiva”.

Sin embargo, la exconductora de “América Hoy” no se quedó callada y aseguró que nunca quiso criticar a la bailarina, sino por el contrario, animarla a que realice un mejor performance en la pista de baile.

“Yo entré a su ensayo para despabilarla, decirle: ‘oye amiga, hazlo mejor’, y la otra me ataca, misma niña. Entré buena onda, porque fui la única que se atrevió a decírselo a la cara, porque los demás rajan por detrás, y me sale con que mi tango fue de dos soles, no me parece”, comenzó diciendo Melissa.

Frente a ello, Leysi no dudó en responderle y señaló que Melissa siempre tendrá un poco más de ventaja frente a sus demás compañeros de “El Gran Show”, pues en su casa puede practicar mucho más con su novio Anthony Aranda, quien es bailarín profesional.

“Definitivamente ella lo va a hacer mejor porque tiene una persona 24 horas en su casa que la pueda ayudar. Ella baila acá y en su casa. Que no se meta conmigo, soy muy buena gente, pero no me gusta que me estén hincando”, expresó para Ojo.

“Es mi tiempo de ensayo, no me gusta que me interrumpan, totalmente desatinado. Estoy molesta con ella, no somos mejores amigas. ¿Vieron su tango? ¿Sus líneas en el aire? Horrible de verdad, está bien que estemos en el mes de octubre, pero parecían cargadas de Halloween, de terror”, finalizó.

Leysi Suarez y Melissa Paredes discuten en vivo

