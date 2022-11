Gisela Valcárcel no se calló nada y se refirió a George Neyra, exbailarín de Giuliana Rengifo, quien causó bastante polémica en el medio tras ser retirado de “El Gran Show” a raíz de una caída que protagonizó con la cantante.

Y es que la popular ‘Señito’ se animó a mostrar pruebas EN VIVO sobre la falta del bailarín al no asistir a los ensayos en La Academia. “Simplemente, el bailarín no está y ya veremos si vuelve o no”, comenzó diciendo.

Sin embargo, grande fue la sorpresa del público cuando la conductora se solidarizó con la cumbiambera y hasta aseguró que Neyra le debería dinero. ”Te ha pasado de todo... Giuliana quedó sentenciada, se cayó en escena, no obstante, el bailarín se fue y te debe plata creo”, agregó, creando asombro en todos los presentes.

Por último, Gisela Valcárcel intentó poner fin a la polémica al señalar que los motivos del alejamiento del bailarín no tienen nada que ver con la caída que protagonizó en la pista de baile. “Dejar claro que aquí lo que buscamos es disciplina, lo que tenemos no es un reality inventado, que no hay nada oscuro bajo el mantel”, sentenció.

