George Neyra, bailarín de ‘El Gran Show’, anunció con lágrimas en los ojos su salida del reality de Gisela Valcárcel, luego de la aparatosa caída que sufrió Giuliana Rengifo en la pista de baile la noche del pasado sábado 29 de octubre de 2022.

A través de su cuenta de Tik Tok, el joven no pudo evitar mostrar su dolor tras su abrupta despedida del programa de la ‘Señito’ y aseguró que tiene mucho que decir.

¿Qué dijo?

“Hago este video, acabo de recibir una noticia que me pone un poco desconcertado y me saca de cuadro. Ya no voy a estar este sábado en las galas de El Gran Show, para toda la gente que quizás pensaba verme ahí, pues no, no voy a estar”, dijo George Neyra en un inicio.

“Acabo de recibir ese comunicado, ellos tendrán sus razones, sabrán explicar este sábado en vivo, yo también tengo mucho qué decir, tengo más que hablar, pero por el momento prefiero mantenerme callado, así prefiero mantener las cosas, bueno, eso en realidad”, agregó.

¿Qué pasó con Guliana Rengifo?

La cantante Giuliana Rengifo tuvo una accidentada presentación en ‘El Gran Show’. En la gala de este sábado la cantante de cumbia se presentó junto a sus hijas para poder salir de sentencia y terminó sufriendo una aparatosa caída. El incidente no pasó por alto ante los ojos del jurado del reality, quienes la mandaron nuevamente a sentencia junto al odontólogo Manuel Capillo.

