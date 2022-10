Giuliana Rengifo tuvo una fuerte discusión EN VIVO con el productor Julio Zevallos, quien exigió que no consideren a los bailarines “como cargadores de camiones”. Esto luego de la polémica por el sobrepeso de la cumbiambera y la reciente caída que sufrió en el programa de Gisela Valcárcel.

“¿Tú crees que soy un camión?” , lo confrontó la cantante EN VIVO.

Julio Zeballos no dudó en responder de manera clara y directa: “ No es que crea (que eres un camión) Creo que estabas bien subida de peso (…) lo que yo dije bien claro es que el bailarín no es es un cargador camión”.

La cumbiambera intentó defenderse diciendo que la televisión sube de peso a los artistas, haciendo que una persona se vea con más kilos. “Yo estaba subida en carnes, la tele te sube unos 5 kilos de más. La gente me ve y dice ‘Giuliana no estás gorda (...) Janet no me voy a callar porque me están ofendiendo” , increpó.

Julio Zevallos intentó explicar que “las cargadas” que hacen los bailarines tienen una preparación. Sin embargo, ante los gritos de Giuliana, optó por irse del set EN VIVO.

“Me voy porque no me dejan hablar”.

