La cantante Lucía de la Cruz se presentó en el programa ‘Magaly TV La Firme’ para defender a John Kelvin, este lunes 7 de noviembre, luego que ella fuera captada llorando al reencontrarse con el cantante de cumbia.

Aunque dijo que no saca cara por nadie, señaló que los “terceros salen sobrando” en el proceso judicial del cantante con su exesposa Dalia Durán, a quien masacró en julio del 2020.

Además, criticó a Dalia Durán por permitir que el cumbiambero le haya pegado en reiteradas ocasiones. Esto provocó la furia de Magaly Medina, quien defendió a la verdadera víctima.

“¿Tú conoces bien a la señora? ¿Basta con que le hayan pegado? Yo no la conozco, yo soy madre y no me gustaría que a mis hijos le pongan la mano a nadie (....) Hay mujeres que son aguantadoras, que les gusta el golpe. ¿No se siente suficientemente mujeres para salir adelante? para trabajar por sus hijos”, dijo la criolla.

“(Una mujer agredida) ¿Va a seguir teniendo hijos con la persona que te maltrata? Ella (Dalia) lo permitió (los golpes)”, opinó Lucía de la Cruz.