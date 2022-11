Otra fuerte denuncia contra la Rengifo. La cantante Arantxa Mori reveló que la cantante Giuliana Rengifo se habría entrometido en su relación con el empresario y excandidato para la alcaldía de Santa Anita, Eduardo Rimachi. Según la joven, la cumbiambera le habría enviado múltiples indirectas en redes sociales para que ella se entere de la supuesta infidelidad de su pareja.

En otra parte de la entrevista, la integrante de la agrupación “Vanessa y las Tremendas” narró los terribles momentos que tuvo que soportar cuando la mánager de Rengifo le armó un escándalo

intentó botarla de un bar al que asistió con su entonces pareja.

¿Qué pasó?

“Ella sube y me parece que ellas me ven y que la que se queda es la manager, a él lo veía intranquilo (...) le tronó los dedos así y le dijo ‘ahorita, con seguridad porque tú me conoces y sabes de lo que soy capaz’, y ella gritaba desesperada ‘que la saque, que la saque’ y le reclamaba algo de mis TikToks”, contó Arantxa.

“Le decía ‘piensa Eduardo, ¿vas a cambiar la basura por lo mejor? La basura aparentemente era yo y lo mejor era Giuliana”, agregó.

