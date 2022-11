Gabriela Herrera vuelve a acaparar los titulares una vez más, pero no por algo relacionado con su carrera como cantante o su internacionalización de la mano de Sergio George. Esta vez, la bailarina decidió responder a las acusaciones de sus compañeros de ‘El Gran Show’ y a las burlas de la salsera Yahaira Plasencia.

En entrevista con el programa ‘Amor y Fuego’, la integrante del reality de Gisela Valcárcel arremetió contra Melissa Paredes, Giuliana Rengifo y la autodenominada ‘Patrona’.

¿Qué dijo Gabriela Herrera?

“No tengo rabo de paja, no tengo un ampay de algo para que me puedan fastidiar. No he salido a un lugar con una persona casada o de una maletera, por el estilo. No tienen de qué hablar de mí” , declaró para el programa de Rodrigo González y Gigi Mitre.

“No me gusta fingir que soy la buenita y atrás soy la mala del cuento. Yo nomás pudo decirles que la que ustedes piensan que son las tranquilitas, las buenitas, las aguas mansas, atrás de eso, son las peores, son las más lobas y las más fieras con las personas. No se crean todo lo que hay en televisión porque cinco minutos no define a la persona” , agregó.

