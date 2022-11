Jessica Newton , como era de esperarse, salió a respaldar a su yerno Deyvis Orosco, luego que fuera captado saliendo de un sauna que ofrece a sus clientes masajes tántricos con “final feliz” a sus clientes.

La organizadora del Miss Perú usó sus redes sociales para responde a Magaly Medina, quien difundió el revelador pasatiempo del cantante de cumbia.

“Gracias a todos los que me han venido escribiendo desde ayer, mandando audios, hasta una foto (...) A la mala onda no hay que hacerles caso, no nos necesitan para ser infelices” , dijo, a modo de indirecta para la ‘Urraca’.

Además, compartió un video a modo de misil: “No importa cuán talentoso, educado o rico creas ser. Tu manera de tratar a las personas lo dice todo de ti”.

De otro lado, la empresaria fue consultada sobre los comentarios de Magaly Medina tras el video del ‘Bomboncito’ en el sauna.

“Ya nada de ella me mortifica, me ha demostrado, en los últimos meses, que no tiene límites así que me he preparado para todo ”, dijo para Trome.

Deyvis Orosco estuvo 11 horas en sauna que ofrece ‘final feliz’ a sus clientes

El pasado sábado 5 de noviembre, el cantante Deyvis Orosco fue captado saliendo de un sauna a las 2:47 de la madrugada. “Magaly TV La Firme” halló que el cumbiambero estuvo en este local de San Isidro desde la tarde del día anterior, es decir, más de 11 horas.

Según el informe periodístico, el sauna ofrece masajes tántricos a 400 soles. “Pero si hay otra cosa (son) 600 soles, 45 minutos con final feliz”, se le escucha decir a un trabajador.

“¿La esposa sabrá? Buena pregunta. Te quedas hasta la 2:47 de la madrugada como si no tuvieras familia” , comentó la ‘Urraca’.

