La influencer Cassandra Sánchez se pronunció en sus redes sociales luego que las cámaras de Magaly Medina captaran a Deyvis Orosco saliendo de un misterioso sauna donde ofrecen ‘masajes con finales felices’ en horas de la madrugada. La hija de Jessica Newton restó importancia a las críticas de su excomadre Magaly Medina y se lució muy feliz al lado del ‘Bomboncito de la cumbia’.

Por medio de su cuenta de Instagram, la rubia empresaria escribió un contundente mensaje y aprovechó para mandarle una tremenda indirecta a la ‘Urraca’, con con quien tuvo un enfrentamiento mediático en febrero de este año luego de negarse a ser la madrina de su hijo.

¿Qué dijo Cassandra Sánchez sobre Magaly Medina?

“Nunca olviden que uno cosecha lo que siembra, sigan siendo luz, pero sobre todo felices. ¡Feliz martes!”, escribió Cassandra junto a un video donde se le ve riéndose junto al cumbiambero.

¿Qué dijo Magaly Medina sobre Cassandra Sánchez?

La periodista de espectáculos le advirtió a Cassandra Sánchez tras el ampay de Deyvis Orosco y señaló que la influencer le debería exigir explicaciones al líder del Grupo Néctar.

“Me parecería sospechoso si alguien cercano a mi, una pareja, va a un lugar donde sabes que hay masajes con ‘final feliz’. A mi no se me cocina... ¿la esposa sabrá, Cassandra? Porque, ¿Qué haces hasta esa horas, entras en la tarde y te quedas en la madrugada como si no tuvieras casa, una familia? Porque uno lo que más quiere cuando tiene una pareja a la que ama y está comprometido es pasar esos pequeños momentos para estar con las personas que amamos, esa es mi manera de pensar. Pero hay personas que prefieren estar mientras más alejados, mejor”, comentó.

