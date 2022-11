La periodista Magaly Medina se pronunció luego de la irónica respuesta que Cassandra Sánchez de Lamadrid y Deyvis Orosco dieron tras la difusión de unas imágenes del cantante en un sauna, lugar en el que habría estado durante varias horas.

Según la ‘urraca’, la hija de Jessica Newton “salió a respaldar a su esposo, a ‘pechar’ al mundo entero”: “Las imágenes no tienen nada malo, la cuestión es lo que tú haces en un sauna por 8 horas, además un sauna que tiene cierta reputación, yo creo que a veces no es cuestión de ser, sino de parecer”.

“Las risitas deben de ser de la boca para afuera, porque yo mujer así el hombre no haya hecho nada dentro del sauna, pero que se quede, ya que para de giras, ya que no le da tiempo, él mismo lo reconoce en todas sus redes sociales, que no tiene tiempo par asu casa, para su familia tanto como quisiera, pero te vas 11 horas a pasarla en un sauna donde hay masajes con finales felices y que todo el Perú lo sabe”, dijo la periodista.

En ese sentido, Magaly Medina pidió a Cassandra Sánchez de Lamadrid que no se ría tanto, pues estas salidas al sauna serían una falta de respeto: “Esa es una cuestión que creo... respeto, consideración a la otra persona, no te rías tanto, Cassandra, porque él no está respetando el compromiso, pero ¿de verdad el doble anillo de compromiso significará respeto? A veces los anillos no significan nada, el compromiso está más allá de lo que un hombre te pueda dar físicamente”.

“¿Pero todo estará bien en esta relación? ¿Todo seguirá bien? Porque hasta el momento no se han casado, ya van dos pedidas, la última pedida fue en febrero de este año, ya estamos terminando el 2022, en febrero se va a completar un año de la última pedida, entonces de repente mas bien estará alistando otro anillo para febrero de este año, para dar el tercero y ganar tiempo”, comentó la ‘urraca’.

Fuente: ATV

