Este domingo 6 de noviembre de 2022, el periodista Samuel Suárez se burló de Gisela Valcárcel por la escena de la película Titanic que recreó junto a Facundo González en “El gran show”.

Según ‘Samu’, se arrepintió de perderse el programa el sábado, pues no pudo ver esta escena “disforzada” de la ‘señito’:

“Jajaja ayer me negré a ver “El gran show”, hoy me llegan por las ‘ratujas’ estas imágenes y me he arrepentido de no haber prendido la tele solo para ver esta escenita y partirme de risa con los disfuerzos”, señaló.

“Jajaja no hay duda que Gisela sabe cómo hacer su show. Larga vida para el morbo y los papelones que nos encantan jajaja”, escribió Samuel Suárez.

El periodista también dio tres opciones a los usuarios para votar respecto a la escena de Gisela Valcárcel y Facundo González: “Me encanta, sabe cómo hacer su show”, “no tolero sus disfuerzos, se ve mal” y “me es indiferente, total, ni la veo”.

