La modelo Alondra García Miró habría olvidado definitivamente a Paolo Guerrero y ya tendría nuevo ‘saliente’, según contó Rodrigo González este 10 de noviembre de 2022, durante el programa “Amor y fuego”.

“Yo les voy a contar algo que me ha contado una ‘rodriguista’ directamente desde Miami, directamente desde el mall de Bal Harbour”, reveló Rodrigo González. “La ha visto pasar, la vio caminando, una ‘rodriguista’ que estaba por ahí haciendo sus compras”, acotó.

“No (estaba sola)... y cómo estaba, con quién estaba y cómo se les veía”, comentó con emoción. Poco después, Rodrigo González anunció que Alondra García Miró ya tiene un nuevo ‘saliente’.

“Luego de la nota tengo algo que contarte que una ‘rodriguista’ en Miami me ha contado: Alondra ya tiene, no voy a decir nuevo novio, pero sí nuevo saliente”, expresó.

“Está contenta porque ya tiene saliente nuevo y es un saliente que tiene acento español”, reveló Rodrigo González. “Una ‘rodriguista’ que la ha visto pasar así caminando, tipo abrazado, del brazo, mirando tiendas en un centro comercial de Miami. Él, al lado de ella, tenía acento español”.

Cuando Gigi Mitre preguntó si se trata del actor Alejandro Nones, Rodrigo González respondió lo siguiente: “Es todo lo que sé”. No obstante, el conductor descartó que se trate del actor venezolano.

“No, si fuese él mi ‘rodriguista’ me hubiese dicho ‘es el actor’ pues Gigi, no nos enreden, por ahí no va, no es él, es con acento español, es un saliente que tiene ahora ella, y además es porque no le han tomado una foto, ah, porque no es que se esconda”.

Fuente: Willax Televisión

