Primero le tocó a Alfredo Benavides, quien se enfrentó a Andrés Hurtado, sacándose sus trapitos al aire en medio de un supuesto favoritismo por parte del dueño del programa, Jorge Benavides a favor de su hermano, quien decidió pactar otro encuentro, pero esta vez con ‘JB’, quien se dijo de todo con el también conocido ‘Chibolín’.

En medio de los trapitos sucios que se sacaban Andrés Hurtado y Jorge Benavides, bajo el juego de ‘Las 5 cosas que no me gustan de ti”, el también conocido como ‘Chibolín’, acusó de malagradecido a ‘JB’, por haber participado en su programa: “Lo que no me gusta de ti es que eres un malagradecido tú y tu repugnante equipo”.

El motivo del reclamo, sería el rating: “El sábado pasado has sido el rey, has liderado en rating, gracias a quién, gracias a mí imbéc...”, Andrés Hurtado, aseguró que no reclamaba dinero ni cosas materiales, solo un agradecimiento: “Qué es lo que yo reclamo, ni una llamada tuya ni de tu equipo, tu asistente friega y friega para que venga, te he regalado los titulares y ni una sola llamada imbéc...”.

Jorge Benavides no se lo tomó a ligera y respondió el insulto con otro insulto: “Lo que no me gusta de ti, rech...”, pero antes de que termine de hablar, fue interrumpido por Andrés Hurtado y sus guardias, quienes aseguraron que el conductor de ‘JB en ATV’, había pasado la raya: “Una cosa es imbéc... y otra cosa es rech...”.

