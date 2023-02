Una vez más, Andrés Hurtado participó del juego ‘Las 5 cosas que no me gustan de ti’, siendo la primera vez con Manolo Rojas para las redes sociales y ahora le tocó con Alfredo Benavides en el programa de Jorge Benavides.

El juego consiste en revelar algunos secretos que podrían arrochar al otro participante, motivo por el que el conductor de televisión conocido como ‘Chibolín’ se picó, para luego protagonizar una incómoda discusión con Jorge Benavides y su hermano.

En medio de las revelaciones que se soltaron Alfredo Benavides y Andrés Hurtado, este último sintió que Jorge Benavides estuvo apoyando a su hermano y al verse en desventaja arremetió contra ambos y antes que ‘JB’ responda, él afirmó: “Tú estás votando por tu hermano y se siente, recuerda que el televidente está viendo”.

El también conocido comediante ‘Chibolín’, decidió marcar bien su posición, luego de quitarle los micrófonos a los hermanos Benavides y hasta empujar a Jorge, a quien le increpó: “Tú no te debes meter porque es un problema entre él (por Alfredo Benavides) y yo. Tú ni deberías de meterte. No me estoy picando, solo estoy diciendo lo que veo”.

Finalmente, Jorge Benavides decidió no avivar más el problema y tomó todo con humor para luego continuar con el juego ante un exaltado Andrés Hurtado.

