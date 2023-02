La salsera Yahaira Plasencia se presentó este sábado 4 de febrero de 2023 en el programa ‘Sábados con Andrés’. Durante su diálogo con Andrés Hurtado, la cantante fue puesta en aprietos más de una vez.

El irreverente presentador le recordó a la ‘reina del totó' el bochornoso incidente que protagonizó al esconderse en una maletera para evitar la intervención policial tras ser sorprendida en una fiesta clandestina durante la pandemia del Covid-19.

“La he embarrado 100 mil veces y la vida me ha hecho aprender. He cometido 10 mil errores. No me he metido a ninguna maletera, pero de todas maneras...” le dijo Andrés Hurtado a Yahaira.

Ante ello, la interprete de ‘‘Y le dije no’ pudo evitar mostrarse un poco avergonzada: “Eso fue golpe bajo, tú dime nomas y puedo remitirme a unos cinco años”, respondió la ‘Yaha’ amenazando a Hurtado con contar un momento vergonzoso de él.