Este 28 de enero de 2023, el conductor de televisión Andrés Hurtado reveló que pasó el cumpleaños más ‘triste’ por los regalos que sus amigos, Eva Ayllón y Manolo Rojas, le enviaron.

A través de Instagram, el conductor de ‘Sabado con Andrés’ comentó con ironía cómo ninguno de sus amigos le ha hecho un regalo costoso:

“Es mi cumpleaños, todos llaman a saludarme, pero nadie me dice: ‘pasaré por el Jockey a la casa Louis Vuitton por tu regalo’, nadie me dice ‘este auto Mercedes es tuyo por tu cumpleaños’”, escribió Andrés Hurtado.

“Solo hoy temprano me llegó un pan con chicharrón que me mandó @evaayllonoficial, como si yo no tuviera para comprarme el pan con chicharrón y lo peor de hoy fue @manolorojasperu que me mandó su bendito pato al ají... que cumpleaños tan triste”, se lee en el post de Instagram.

Tras el comentario de Andrés Hurtado, Josetty Hurtado, su hija mayor, le ‘jaló las orejas’ a su padre y aseguró que todos los detalles son importantes, sin importar el precio:

“Papito el regalo es la voluntad de cada persona ! Así sea un jabón se agradece, hayyy papa !! Con tanto amor que te mando Evita tu pan con chicharron, todos tus amigos te mandan un detalle ! Así no se pide”, señaló Jossetty Hurtado.

