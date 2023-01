Andrés Hurtado estuvo como invitado especial en el programa “Préndete”, donde no dudó en poner en aprietos a Karla Tarazona, Kurt Villavicencio ‘Metiche’ y Melissa Paredes, al lanzar un fuerte rumor sobre lo que se dice de las actuales conductoras del magazine matutino.

Y es que todo no quedó ahí, ya que el presentador también mandó tremenda frase EN VIVO, dejando entrever que fue la expareja de Rafael Fernández quien sacó del espacio de Panamericana TV a Adriana Quevedo.

“Tú que eres mi engreída, la gente vocifera y dicen que Karla no se lleva con Melissa. Si ya sacaste a una...”, comenzó diciendo Andrés, causando el asombro de todos los asistentes en el set de televisión. “No, no le digas, qué fuerte”, se escucha decir detrás de cámaras. “Tranquila. es que como es mi hija, lleva mi gen. Hay que dar oportunidades”, agregó el popular presentador de televisión.

Esta declaración coincidiría con lo dicho por Rodrigo González en la última edición de su programa “Amor y Fuego” sobre lo que sabía de la relación entre Karla y Adriana, a quien calificó de ser una persona que “no se mete con nadie” en el rubro de la televisión.

