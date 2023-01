Karla Tarazona y Melissa Paredes tuvieron otro fuerte cruce de palabras EN VIVO en el programa ‘Préndete’, en la edición de este 13 de enero de 2023.

Todo ocurrió cuando Andrés Hurtado visitó el set de ‘Préndete’ y le pidió a Karla Tarazona que no sea mala con Melissa Paredes, así como lo fue con Adriana Quevedo.

“La gente vocifera y dice ‘Karla no se lleva con Melissa’. Si ya sacaste a una... entonces respira hondo, hay que dar oportunidades, ¿ya hijita?, no seas tan malita” , le dijo el popular ‘Chibolín’ a la exesposa de Rafael Fernández.

Tarazona no se quedó callada y le comentó: “Igual le quedan pocos meses...”. El conductor de ‘Porque hoy es sábado con Andrés’ le pidió que “no se note” cualquier rivalidad.

¿Qué respondió Melissa Paredes?

Melissa Paredes no se quedó callada y arremetió contra Karla. “Igual una cosita, a mí no me gusta hacerme la ‘vístima’. ¡Y si no te gusta me voy ahhhh!”, dijo, evidentemente molesta.

Como se recuerda, la presentadora le puso el parche a la actriz en su debut en el magazine de Panamericana TV, diciéndole que no aguantará hipocresías.

Karla Tarazona ‘cuadra’ a Melissa Paredes en su debut

Melissa Paredes hizo su debut este 9 de enero al programa ‘Préndete’, en Panamericana TV. Sin embargo, los conductores Karla Tarazona y Kurt Villavicencio, ‘Metiche’, le pusieron el parche.

“Están diciendo que como la tenemos de conductora, la vamos a franelear y le vamos a pasar la mano. No es así. Lo que yo pienso no nos va cambiar el chip” , comentó ‘Metiche’.

Tarazona también cuadró a Melissa desde el inicio del programa: “Hipocresías acá no hay (...) las cosas acá no se dicen cantando, se dicen en la cara”.

