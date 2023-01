Con el ingreso de Melissa Paredes a ‘Préndete’, el programa que reemplazó a D’Mañana y que fue conducido inicialmente por Adriana Quevedo, los rumores de una enemistad entre ella y Karla Tarazona eran fuertes y Rodrigo González se encargó de sacarlos a la luz.

Según dejó entrever Rodrigo González, Karla Tarazona habría movido sus hilos para que salga a la luz el nuevo programa que conduciría con Metiche y Melissa Paredes, luego de enterarse de que Adriana Quevedo se iría del canal: “Parece que ya tú sabías y habías hecho tu (influencia) para acomodarte bien”.

Como se recuerda, Adriana Quevedo mantuvo al aire el programa D’Mañana durante años, hasta que comenzaron a comentar farándula y debido a su perfil, tuvieron que traer panelistas que rajen sin piedad y entre ellas, llegó Karla Tarazona: “Karlita Tarazona, bájale dos revoluciones a tu ímpetu, lo que me han dicho es que a Adriana Quevedo, quien no se metía con nadie, que tenía su show, tenía su público, la tratabas mal, la ignorabas, no le hablabas”, revelando los malos tratos de la exesposa del empresario de los huevos.

TE PUEDE INTERESAR