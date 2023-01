Rafael Fernández decidió romper su silencio y se refirió a la carta notarial que le envió a Karla Tarazona, por presuntamente haber dicho “mentiras” sobre los trámites del divorcio que ambos enfrentan.

Y es que todo no quedó ahí, ya que la reportera del programa “Amor y Fuego” no pudo evitar poner en aprietos al popular ‘Rey de los huevos’, y le consultó sobre su nuevo romance con una joven aeromoza.

“Ella es mi saliente pues, es la aeromoza, sí.. Salió mi papel (fivorcio) el 2 y ya comenzamos a salir después en enero. Es una súper persona, su familia es súper buena también”, comenzó diciendo para el programa de Willax TV.

Por otra parte, el empresario confesó que a su actual saliente le molesta mucho que él haya formado parte de la farándula al ser esposo de Karla Tarazona, motivo por el que Fernández ahora quiere mantenerse un tanto alejado de la pantalla chica y centrarse más en su negocio.

“No voy a decir nada más porque me van a matar, no te puedo decir nada... Yo lo primero que voy a hacer, ¿qué es lo que tengo? tengo hijos, jamás voy a ocultar eso. Mi pasado farandulero creo que es lo que más le fastidia, no le ha gustado”, sentenció.

