Karla Tarazona abrió su corazón en una reveladora entrevista con Lady Guillén, este 11 de enero de 2023, en el programa ‘Dilo Fuerte’ de Panamericana TV. La presentadora de televisión

Lady Guillén mencionó al empresario Rafael Fernández y le recordó que es la tercera vez que enfrenta una separación de manera pública. Sin embargo, hizo hincapié en que lo asumió “de una manera distinta”.

“Cuando yo me separé, yo dije ‘nadie me va a ver llorar’, porque siento que en esta etapa me agarró fuerte. En esta etapa de mi vida, tener un soporte emocional ha sido importante para yo afrontar ciertas situaciones”, comentó Karla Tarazona.

Tras separarse del ‘Rey de los huevos’, la presentadora de TV admitió que le dolió este nuevo fracaso sentimental, pero no por ella, sino por sus hijos.

“Sí que me dolió, me dolió bastante (...) no tanto como mujer, porque a veces las decepciones ya forman callos, yo creo que más por el lado de mi hijos. Lo que más me puede doler es que se metan con mis hijos y es lo que más que va a quebrar”, comentó.

Cómo afectó a los hijos de Karla Tarazona la separación con Rafael Fernández

Karla Tarazona no pudo evitar llorar al recordar su separación con el empresario Rafael Fernández y consideró que sus hijos fueron los más lastimados.

“Yo siento que los más lastimados en esta oportunidad fueron mis hijos. Cuando quedas con una persona y dice ‘se termina esto y dejémoslo allí'... No por mi, porque uno aguanta, pero ver a mis hijos expuestos de esa forma y ver lo que dijeron. Lo más doloroso fue escuchar eso sobre mis hijos”, dijo entre lágrimas.

Recordemos que el ‘Rey de los Huevos’ mencionó en una entrevista con Magaly Medina que quería ayudar económicamente a los 3 hijos de Karla Tarazona pagándoles el colegio, y hasta comparó su ‘ayuda’ con la que brinda a los comedores populares.

“Siempre he cargado el tema de ms hijos, mi sentimiento de culpa es más por ellos, que lo que yo pueda sentir o pensar. Ellos al estar conmigo, al yo decidir mal, ellos se ven perjudicados de cierta forma. No es mi culpa encontrarme con personas que de repente yo creo o yo confío que son buenas”, sentenció.

