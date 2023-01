Karla Tarazona, sin pelos en la lengua, le dijo todas sus verdades a Melissa Paredes EN VIVO durante los dos primeros programas de ‘Préndete’, por Panamericana TV.

Todo comenzó cuando los conductores hacían intriga sobre el cuarto conductor que podría sumarse al magazine. Fue allí que Kurt Villavicencio jugó con la idea de que Anthony Aranda, el ‘Activador’, se sume a la conducción.

“No me puede romper el corazón porque para empezar no me cae” , dijo la exesposa de Rafael Fernández.

Melissa no se quedó callada y sacó cara por su bailarín: “pero por qué dices tanto que no te cae, ¿él quiere ser tu amigo o qué? ni te registra”.

Tarazona alzó la voz y arremetió: “pero que si me cae o no me cae no debería afectarte”.

La exprotagonista de la serie ‘Ojitos Hechiceros’ tuvo que admitir que sí le afectan los comentarios contra su ‘Activador’: “A mi sí me afecta porque es mi novio, ya lo dijiste ayer (que no te cae), bacán, pero a nadie más le importa”.

Karla Tarazona ‘cuadra’ a Melissa Paredes EN VIVO

Melissa Paredes hizo su debut este 9 de enero al programa ‘Préndete’, en Panamericana TV. Sin embargo, los conductores Karla Tarazona y Kurt Villavicencio, ‘Metiche’, le pusieron el parche.

“Están diciendo que como la tenemos de conductora, la vamos a franelear y le vamos a pasar la mano. No es así. Lo que yo pienso no nos va cambiar el chip” , comentó ‘Metiche’.

Tarazona también cuadró a Melissa desde el inicio del programa: “Hipocresías acá no hay (...) las cosas acá no se dicen cantando, se dicen en la cara”.

TE PUEDE INTERESAR