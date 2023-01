Sin miedo a nada. Melissa Paredes fue presentada como la nueva conductora del programa matutino “Préndete”, el cuando llevará de la mano junto a Karla Tarazona y Kurt Villavicencio, más conocido como ‘Metiche’.

Sin embargo, la expresentadora de “América Hoy” no esperó ser recibida por sus compañeros, con tremendo comentario sobre su actual novio Anthony Aranda, con quien recordemos inició su relación a raíz de un ampay cuando se encontraba casada con el futbolista Rodrigo Cuba.

Por su parte, Karla no tuvo reparos para decirle a Melissa que el bailaríon no es de su agrado, algo que sorprendió a la influencer y hasta al propio ‘Metiche’. “Lo que sí te voy a dejar en claro, es que tu enamorado no me cae”, expresó fuerte y claro la conductora.

“A mí también no me cae Anthony Aranda, el ‘Gato Activador’, no vayan a decir que porque estas acá, nos cae bien”, agregó rápidamente Kurt Villavicencio.

En ese sentido, Melissa Paredes no se quedó callada y salió en defensa de su pareja: “¿Porque lo meten acá a él? A mí y a él la verdad poco nos importa si les cae bien o no”, respondió con una incomodidad notoria.

