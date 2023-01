El consultor de imagen Javier Rojo realizó un análisis sobre los looks de la boda de Richard Acuña y Brunella Horna. Para el experto, Ivana Yturbe fue la mejor vestida, mientras que Ethel Pozo y Janet Barboza salieron ‘jaladas’.

“Ella estaba hecha una princesa con un vestido corte sirena, que es bien pegadito, la silueta la acompaña, todo bordado en pedrería, creo que es de Pronovias su vestido. El peinado bien arriba, como una princesa, parece una Barbie encantada, estaba hermosa”, dijo Javier Rojo sobre la novia.

“Todo su look de Brunella, el vestido escote corazón le quedaba perfecto, la silueta, el peinado, el maquillaje, las joyas que tenía que eran impresionantes, eran acordes a ese tipo de fiesta. Eso era un lujo, el champagne, la música, estaba We The Lion, estaba Mike Bahía, o sea, era un casamiento pocas veces visto en Lima, digno de gente millonaria, la verdad que espectacular”, comentó el experto.

Janet Barboza

“El color, desde ya les digo, que no le favorece. Ella tiene el pelo oscuro y los colores más intensos le sientan muchísimo mejor. Y como ven acá el peinado que se lo recogió, pero por partes, parecía que recién salía del gimnasio y se había hecho una cola así y había ido al matrimonio. El maquillaje demasiado suave para un vestido que no llama la atención, siempre hay que combinar (...) no acompañó esto con ningún collar, algo que le llene y que le realce la parte del busto y la parte del cuello, así que nada que ver, esta señora cada vez peor en los looks que se va poniendo para matrimonios”.

Ethel Pozo

“Ethel tenía un vestido que en la parte de arriba le ajustaba demasiado, como siempre -se ve que no ve mis reels ¿ves mis reels, Ethel? Coméntanos acá para que entendamos-, que le aplastaba todo acá. Si hubiese sido más suelto le hubiese quedado muchísimo mejor, el exceso de tela y volumen hace que se vea mucho más chiquita y más ancha en este estilo de vestidos. El pelo muy suelto, muy tirado para adelante, cuando vos tenés mucho volumen, el pelo suelto y tirado para adelante no te favorece tanto. Maquillaje excesivo para variar, el pelo, los aretes, el volumen, era todo demasiado, yo creo que ella no ve mis reels o no sé a quién está siguiendo para ser asesorada”.

Valeria Piazza

“A Vale todo le queda bien, pero este vestido tipo corset no le faltaba nada (...) todo lo que se le cruzó a la diseñadora, se lo puso al vestido. Está bien, lo que pasa es que quien lo lleva ayuda a que todo se vea muchísimo mejor. Los aretes rojos no los hubiera elegido, pero el pelo y el maquillaje están perfectos en Vale”.

Ivana Yturbe

“El maquillaje y el pelo estaban perfectos, para mí es la mejor vestida de la noche Ivana, me encantó su look”.

Gisela Valcárcel

“Gisela salió del programa, del último programa con su vestido y se fue al matrimonio porque es exactamente lo mismo. Estaba bien, normal, pero como la vemos todos los sábados”.

