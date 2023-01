Le dieron con palo. Gino Pesaressi no se calló nada y decidió contestarle con todo a Rodrigo González, quien en reiteradas ocasiones lo ha tildado de “patán y mosco muerto” debido a sus actitudes. Y es que el exchico reality fue criticado en redes sociales por haber señalado que al conductor de televisión “no lo ve ni su mamá en Willax TV”.

Luego de las declaraciones del modelo en una trasmisión de TikTok sobre por qué le tenía “cólera” ‘Peluchín’ a Cathy Sáenz, los cibernautas no hicieron esperar sus reacciones y lo lapidaron sin piedad.

“No supera. Lo que pasa es que el tema con Cathy es porque le ganó un juicio y eso le revienta a él (...) Nadie ve Willax, solo él creo que lo ve. Como en su Instagram lo siguen, él cree que su Instagram es la televisión nacional. Pobre chico, ni su mamá lo ve en Willax”, dijo Gino en tono burlón en sus redes sociales.

Por su parte, los seguidores del conductor de “Amor y Fuego” señalaron lo fanáticos que son y lo mucho que sintonizan la señal de Willax TV.

“Hola Gino, yo si veo Willax y mucho más por Peluchín”, “Oe Gino, me caías bien hasta que abriste tu bocota para hablar mal de Peluchín y crear polémica, ojalá te llamen de algún programa porque estás en nada, solo ganaste el realtiy de Gise, bájate”, “Gino, pasaba por aquí para decirte que me encanta Willax, amo a Peluchín. Te pido por favor que no hagas reverencias mencionando a otras personas”, “No sé por qué te expresaste así como menospreciando el canal”, “Como que nadie ve Willax, nadie te verá a ti será”, fueron algunos de los comentarios en redes sociales.

