La noche del domingo 8 de enero de 2023, Alessia Rovegno participó en la cena de gala del Miss Universo. La Miss Perú sorprendió con un hermoso vestido rosado con pedrería.

A través de Instagram, Alessia Rovegno compartió imágenes de la cena de gala: “Dinner with my girls! Thank you for this beautiful night (¡Cena con mis chicas! Gracias por esta hermosa noche)”.

Foto: Instagram @alessiarovegno

En las imágenes, la Miss Perú posa al lado de la Miss Venezuela, Amanda Dudamel, y de la Miss Tailandia, Anna Sueangam-iam.

Foto: Instagram @alessiarovegno

Además, Jessica Newton publicó algunos videos de la llegada de Alessia Rovegno al lugar donde se realizó la cena. Algunos fanáticos del Miss Universo se encontraban ahí y resaltaron la belleza de la Miss Perú.

Foto: Instagram @alessiarovegno

¿Cómo votar por Alessia Rovegno?

Descarga la aplicación ‘Miss Universo’ en Play Store si cuentas con Android o App Store si tienes Apple.

Ingresa al aplicativo y haz click en la opción ‘Votar’, que se encuentra en la parte inferior de la pantalla de tu celular.

Busca a Perú con la foto de Alessia Rovegno, de acuerdo al orden alfabético por nombre de país.

Haz click en la estrella sobre la imagen de nuestra representante para otorgarle tu voto.

