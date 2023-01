Tan solo queda una semana para conocer el nombre de la nueva Miss Universo. Por este motivo, son muchos los missólogos que vienen hablando del desenvolvimiento de las candidatas en la concentración de Nueva Orleans, Estados Unidos.

El programa ‘En casa con Telemundo’ invitó a los conocidos missólogos venezolanos Jesús Hernández y Cergio Varela para comentar sobre las misses latinas que están luchando por la corona, entre ellas Alessia Rovegno, Miss Perú.

Los missólogos señalaron que, por el momento, sus favoritas son Andreína Martínez Founier; Miss República Dominicana, María Fernanda Aristizábal; Miss Colombia, Ivana Bactchelor; Miss Guatemala, y Amanda Dudamel; Miss Venezuela: “Siento que Amanda puede llevarse la octava corona para Venezuela”, dijo el missólogo.

Sin embargo, los missólogos le ‘jalaron las orejas’ a dos misses: Ashley Cariño; Miss Puerto Rico, y Alessia Rovegno; Miss Perú.

“Puerto Rico me tiene un poquito enamorado, pero también me tiene preocupado porque esta chica no ha sido tan polifacética en la forma en cómo ella ha salido”, comentó Cergio. “Yo le mejoraría su estilismo y, aparte de eso, quisiera que conectara más con el público porque la siento como en el aire”, acotó.

“Que sea polifacética en su arreglo de cabello, siempre la veo lisa, la quiero ver con ondas, en moño, más cabello”, señaló Jesús.

Además, los missólogos indicaron que Alessia Rovegno ‘está en dos mundos’: “Bueno, Perú me tiene también un poquito enamorado, Perú es una niña que tú la ves en persona y te enamoras, es completamente una rubia espectacular, pero ella tiene un tema de que ella está en dos mundos, un mundo real y un mundo separado, cuando tú hablas con ella antes de las cámaras, ella como que está perdida, y cuando enciendes la cámara, ella conecta contigo, eso me tiene preocupado, que no conecte allá”.

