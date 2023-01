Luego que Cassandra Sánchez de Lamadrid tuvo una reacción desproporcionada con Jessica Tapia por hablar de lo difícil que será ganar la corona de Miss Universo por las fuertes candidatas que hay este año, la experiodista envió un sutil mensaje en su cuenta de Instagram.

A través de Instagram, Jessica Tapia contó que toda su familia, incluidas sus tres hijas, pasaron por unos días difíciles de salud, pero ya se encuentran bien: “Luego de casi 15 dias de estar en casa luchando por nuestra salud, por fin puedo decir que estamos bien”.

“Ayer salimos por vez primera: paramos a ver el nacimiento de la Iglesia y a dar gracias por todo lo que vivimos en el 2022 y lo que vendra en el 2023. Luego nos fuimos a comprarles un regalito a las nenas y terminamos almorzando en un rest de comida peruana. Que lindo dia!”, se lee en el post.

Además, la experiodista hizo una referencia al debate que tuvo con la hija de Jessica Newton solo porque a esta última le molestó que Jessica Tapia resalte que hay excelentes oradoras en la competencia de Miss Universo:

“Al final de la jornada cerraba/aclaraba/exponia sobre un temita que me molestaba y punto. La vida sigue, no nos quedemos pegados en lo que no suma ni a ti ni a otros. Aprendamos siempre de todo y vamos con fe siempre deseandole a otros mas bendiciones de las que incluso nosotros tenemos”, señaló Jessica Tapia.

¿Qué dijo Jessica Tapia sobre Alessia Rovegno?

En Instagram, Jessica Tapia expresó su deseo de ver a la Miss Perú ganar la corona del Miss Universo, pero advirtió que hay una fuerte competencia: “Este año hay una competencia loca pues muchísimas candidatas no solo son hermosas sino también son excelentes oradoras y tienen gran dominio escénico. ¡Así que cuidado! Y o quiero que Alessia gane pero la batalla por la corona será dura y no puede haber ni un solo centímetro para el error”.

“No entiendo este post y me sorprende, cuando alguien compite se le apoya no se resaltan los ámbitos en los que nuestra candidata en algún momento tuvo dificultades. Puedo asegurar, habiendo sido testigo de su entrega y preparación, que ha estado enfocada en llegar lista para competir en MU. Creo que se nota la evolución, la fuerza y la seguridad con la que está compitiendo. Perú se siente en Miss Universo”, escribió la hija de Jessica Newton.

