Fuerte y claro. Alessia Rovegno se encuentra en el ojo de la tormenta pública tras las innumerables críticas que ha recibido por representar al Perú en el Miss Universo 2023. Y es que esta vez, Carlos Cacho no se calló nada y se pronunció respecto a las últimas declaraciones que habría tenido Jessica Tapia.

“Creo que una reina no critica otra reina, hay que apoyar. Ella se ha preparado mucho y todos deberíamos estar con ella. Es nuestra reina y es una niña muy bella, estoy siguiendo sus movimientos de cerca y lo está haciendo bien”, comenzó diciendo el maquillador.

En ese sentido, Carlos Cacho minimizó completamente las críticas de la periodista peruana, pues asegura que no le suman a Alessia en su desempeño en el certamen de belleza.

“Los comentarios que no suman deberían de guardárselos, sobre todo si no los sustentan. (Los críticos) Que se vayan a mirar a un espejo. “¡Vamos Alessia! y ¡Arriba Perú! Me encanta, está divina y estoy seguro que llegará al cuadro final. Top 5 de hecho, habla perfecto el inglés, que es fundamental, y su pasarela está muy bien”, agregó para Trome.

