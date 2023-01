Flavia Laos y Austin Palao se sumaron la reto de ‘tres cosas que no te gustan de mí’ en la plataforma TikTok. La pareja hizo su catarsis frente a la cámara del celular y no todo acabó como esperaban.

Y es que la modelo comenzó a darle todas sus quejas: “no me gusta que siempre crees que tienes la razón y lo sabes todo”.

Austin intervino y comentó que se sintió presionado para grabar el video: “no me gusta que me hayas obligado a hacer este challenge, este tiktoK, como lo quieras llamar”.

Pese al malestar del influencer, la actriz continuó: “ no me gusta que seas muy renegón (...) No me gusta que seas, a veces, un poco engreído. ¿Sabes qué más no me gusta también? no me gusta que no aceptes tus cosas, que no aceptes tus errores”.

Palao no se quedó callado y dejó entrever que hay varios aspectos que no le gustan de su novia, con quien acaba de cumplir 5 meses de relación.

“No me gusta que... hay tantas cosas que no le puedo decir por acá ”, sostuvo.

