Sin pelos en la lengua. Gino Pesaressi se ha vuelto viral en redes sociales tras haberle respondido con todo a Rodrigo González, quien hace algunas semanas atrás lo criticó por su comportamiento en “Amor y Fuego” y hasta lo tildó de ‘mosco muerto’.

En ese sentido, el exchico reality decidió hacer una trasmisión EN VIVO donde lo multiplicó por cero y explicó de dónde nacía las diferencias con la exproductora de ‘EEG’, Cathy Sáenz.

Recordemos que hace algunas semanas atrás, el conductor de espectáculos comentó que Pesaressi le envió fotos desnudas hace un tiempo atrás, y que siempre lo vio como un chico “ patán y mosco muerto”.

“Peluchín me tiene mala leche porque soy amigo, pata de Cathy Sáenz, y como ese pata odia a Cathy Sáenz, cada vez que tiene chance, me da a mí, creyendo que la va a herir a ella o que me importa sus comentarios”, comenzó diciendo.

“No supera. Lo que pasa es que el tema con Cathy es porque le ganó un juicio y eso le revienta a él (...) Nadie ve Willax, solo él creo que lo ve. Como en su Instagram lo siguen, él cree que su Instagram es la televisión nacional. Pobre chico, ni su mamá lo ve en Willax”, dijo Gino en tono burlón.

