Pamela Franco no esperó volverse viral en sus redes sociales por el look que utilizó en el matrimonio de Brunella Horna y Richard Acuña, el cual se realizó el último fin de semana en La Molina.

Y es que la cumbiambera fue fuertemente criticada en redes sociales por el vestuario que decidió ponerse para dicho evento, pues muchos usuarios calificaron de “poco elegante”.

Cabe señalar que, la cumbiambera a diferencia de otras invitadas, no lució un vestido largo de diseñador, sino que optó por usar una blusa azul y un pantalón palazzo en tono verde agua, lo cual causó las críticas de usuarios en Twitter y TikTok.

“El look de Pamela Franco no me gusta mucho. Siento que ese verde y ese diseño de su parte superior no la favorece”, “Cómo vas a ir así a un matri, no puede ser”, “Pame es bonita pero el vestido definitivamente no”, “Le está rindiendo un homenaje al equipo de Brunella en Bienvenida la Tarde pues”, “Horrible el diseño y el hombre que trae colgado”, fueron algunos de los comentarios en redes sociales.

Pamela Franco se defiende de críticas

Por su parte, Pamela Franco no dudó en utilizar su cuenta oficial de Instagram para defenderse de las innumerables críticas, pues ella asegura que en todo momento se sintió cómoda y que eso es lo más importante.

“Siempre va a haber críticas, lo importante es que uno se sienta bien y punto. Sean felices todos, amor y paz. Estoy tranquila, nadie me quita lo gozado, lo bailado, lo más importante es que me sentí bien y cómoda” , dijo en sus historias.

