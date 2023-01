Todo sucedió en una transmisión EN VIVO que Gino Pesaressi decidió hacer, donde el ojiverde respondió los comentarios de sus seguidores, quienes no dudaron en hacerlo hablar de ‘Peluchín’, quien se ha vuelto uno de los principales críticos de la trunca carrera de conductor de TV del ‘exguerrero’.

Gino Pesaressi comenzó explicando por qué Rodrigo González sería tan crítico con su trabajo: “Peluchín me tiene mala leche porque soy muy amigo, de Kathy Sáenz y como ese pata odia a Kathy Sáenz, cada vez que tiene chance, me da a mí, creyendo que la va a herir a ella o que me importan sus comentarios”.

Los comentarios y dudas no se hicieron esperar y lograron que el ‘Guerrero histórico’, cuente la razón por la que Rodrigo González, odiaría a Cathy Sáenz, quien actualmente es productora de ‘Hablando Huevadas’: “Lo que pasa es que con el tema con Kathy es que le ganó un juicio y le revienta eso a él y pa concha, cuando él estaba en Latina, él hizo elegir a la productora de Latina, o se queda ella o me quedo yo y eligieron a Kathy y desde ahí el pata, reventado, asado, odia a la productora del 2 y odia a Kathy y nos agarra a todos pensando que nos va a molestar, pero me lo paso, me da igual ese hombre”.

Intentando darle un poco de su propio chocolate, Gino Pesaressi aprovechó la atención en sus redes sociales, para arremeter contra Rodrigo González, asegurando que nadie veía su programa: “Nadie ve Willax, solo él creo que lo ve, como en su ‘Instagram’ lo siguen, él cree que su ‘Instagram’ es la televisión nacional, pobrecito”.

